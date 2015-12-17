Перенести контент с 1 сайта на другой

Ищу Контент Менеджера. Тематика сайтов - медицина Нужно разместить и оформить 150 статей Нужно размещать готовые материалы (статьи) на сайте. Также в обязанности входит: Поиск картинок для статей, видео YouTube Визуальное форматирование текста. Составление и добавление title и descriptions ...
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Требуется перенести контент разделов
http://www.dikson-studio. ru/press
http://www.dikson-studio. ru/collections
на новый сайт на Битриксе 14,
http://www.dikson-coiffeur. ru/press/
http://www.dikson-coiffeur. ru/collections/
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