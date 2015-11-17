Наполнить интернет магазин товарами

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1. Нужно наполнить товарами интернет магазин. 200 товаров.Магазин:  http://hochychka.ru

Joomla! 2.5.10

Информацию (фотографии, описание, цены) черпать зеркально с другогоресурса (http://www.infania.ru) . Т.е.товары, группы и т.п. должны быть одинаковыми на обоих сайтах.Нужно создавать группу товаров, товар. Большая часть (думаю 100-120)  из этих 200 уже есть на сайте, но неправильные цены. В этом случае нужно просто поменять на актуальную цену.2. Необходимо поставить счетчик посещаемости на сайт.

8 лет назад
irikoff
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
davit9696
Давид 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$35
3 дня
На отлично! Понимание с полуслова! Предлагает эффективные пути решения различных задач. Рекомендую!
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