Наполнение товаров на сайт

Отличный заказчик, было очень интересно работать. Наполняли интернет магазин. Организовал все как "соревнование" и все участники видели свой прогресс (кол-во заполненных позиций), благодаря чему могли легко следить за оставшимся объемом работы и своим заработком. Был на связи на протяжении всей работы. Договаривались на одну сумму, потом заказчик озвучил большую сумму для активных исполнителей (приятный бонус) Оплата поступила как и обещал сразу после проверки, все по честному. (в тот же день, когда окончили работу) Рекомендую к сотрудничеству, и сам буду рад еще поработать. p.s. ответственный заказчик и просто хороший человек.