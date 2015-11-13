Наполнение товаров на сайт

Наполнение сайтовЗавершен27 заявок538 просмотров
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Здравствуйте.

Есть интернет-магазин на simplacms (очень простая цмс)

Есть 4700 товаров, которые надо дозаполнить, а именно:

1. добавить картинку (1-3 шт.)

2. скопировать описание

3. добавить свойства товара

все, остальное уже наполнено.

данные надо брать из гугла или яд, все товары там есть.

При наполнении одного товара уходит примерно 30 сек - 2 мин

Предлагайте свою цену за 1 товар (в рублях или гривнах)

8 лет назад
peterson7
Петр 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
2 дня
Работа выполнена четко и без лишних вопросов. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество.
Vitaliy0905
Виталий 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
30 дней
Работа выполнена четко и без лишних вопросов. Рекомендую.
Адекватный заказчик. Чёткое ТЗ - своевременная оплата. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству
BOSPORKERCH
Сергей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$50
30 дней
Работа выполнена четко и без лишних вопросов. Рекомендую.
Рекомендую, как очень ответственного заказчика!!! Четкое постановление задачи и своевременная оплата!!!
Yulechca
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$1
20 дней
Работа выполнена четко и без лишних вопросов. Рекомендую.
Всё отлично! Чёткое ТЗ - своевременная оплата. Рекомендую! Буду рада дальнейшему сотрудничеству))
natarosja
Наталия 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$5
3 дня
Работа выполнена четко и без лишних вопросов. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, своевременная коммуникация, оплата выполнена в оговоренные сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Akelich
Сергей 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
30 дней
Работа выполнена четко и без лишних вопросов. Рекомендую.
Отличный заказчик, было очень интересно работать. Наполняли интернет магазин. Организовал все как "соревнование" и все участники видели свой прогресс (кол-во заполненных позиций), благодаря чему могли легко следить за оставшимся объемом работы и своим заработком. Был на связи на протяжении всей работы. Договаривались на одну сумму, потом заказчик озвучил большую сумму для активных исполнителей (приятный бонус) Оплата поступила как и обещал сразу после проверки, все по честному. (в тот же день, когда окончили работу) Рекомендую к сотрудничеству, и сам буду рад еще поработать. p.s. ответственный заказчик и просто хороший человек.
Nikolai11
Николай 
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$1
30 дней
Работа выполнена четко и без лишних вопросов. Рекомендую.
Приятное и продуктивное сотрудничество. Четкая постановка задачи, приятная в работе админка, оперативная проверка и оплата. Спасибо!
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