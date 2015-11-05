Редактирование каталога в cms magento

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Каталог готов и размещен на сайте. Требуется добавить описания (копипаст) Заполнить несколько атрибутов,заполнить метаданные и добавить одно фото 600х600. ТЗ высылаем при разговоре. Всего около 4700 позиций.
Нужно еще три человека.
По оплате: 3 руб. за одну позицию
Требования: знание cms magento
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