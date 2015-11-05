Редактирование каталога в cms magento

Каталог готов и размещен на сайте. Требуется добавить описания (копипаст) Заполнить несколько атрибутов,заполнить метаданные и добавить одно фото 600х600. ТЗ высылаем при разговоре. Всего около 4700 позиций.

Нужно еще три человека.

По оплате: 3 руб. за одну позицию

Требования: знание cms magento