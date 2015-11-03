Заполнение каталога

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки314 просмотров
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Есть каталог организаций, срм-ка.

Нужно заполнить ее компаниями

Вот видео по добавлению компаний https://youtu.be/sA-fZu9jqno

Указывайте стоимость одного объявления.

Нужно добавить не менее 10 000 организаций.

8 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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