Заполнение каталога

Нужно наполнить сайт http://like-trust.ru/rating.php Здесь представлены smm сервисы для раскрутки в соц сетях. Поэтому наполняющим нужно знать, что такое лайки, подписчики, репосты, фан пейдж, паблик страница, фоловеры и другое. Сами сервисы уже добавлены в рейтинг. Их 70 штук ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть каталог организаций, срм-ка.
Нужно заполнить ее компаниями
Вот видео по добавлению компаний https://youtu.be/sA-fZu9jqno
Указывайте стоимость одного объявления.
Нужно добавить не менее 10 000 организаций.
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