Размещение объявлений на 2 декаду ноября

Фото добавляем не менее 4 шт. к объявлению. (не ссылки прописываем,а заливаем на сайт! Полноценные фотографии) Точно вносим параметры лотов . Особое внимание надо обратить на параметры. Обязательно указывать точные параметры. К каждому лоту прибавляем + 3 000 руб. всего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подать объявления на Авито, в одном городе, на 2 декаду ноября. И периодически.
Подавать в бесплатные разделы, смежные с "Услугами". Тематика обширная, ранее размещалось в разделе "Услуги".
Можете размещать одну тему, которая хорошо получается (не попадает под бан). Возможны другие доски.
Оплата за незабаненные сообщения.
Опыт ОБЯЗАТЕЛЕН. Приступаете сразу. Переписка не интересует. Не умеете
работать с бесплатными разделами и нормально общаться, не отнимайте
время.
От вас, внятные тарифы поштучно.
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