Размещение объявлений на 2 декаду ноября

Необходимо подать объявления на Авито, в одном городе, на 2 декаду ноября. И периодически.

Подавать в бесплатные разделы, смежные с "Услугами". Тематика обширная, ранее размещалось в разделе "Услуги".

Можете размещать одну тему, которая хорошо получается (не попадает под бан). Возможны другие доски.

Оплата за незабаненные сообщения.

Опыт ОБЯЗАТЕЛЕН. Приступаете сразу. Переписка не интересует. Не умеете

работать с бесплатными разделами и нормально общаться, не отнимайте

время.

От вас, внятные тарифы поштучно.