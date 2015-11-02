Добавление товаров в интернет магазин

Требуется фрилансер, который будет забивать товары в два интернет магазина компании.

Будет предоставляться фотография товара (1шт.) и ссылка на ресурс откуда взять артикул, описание и цена.

Ваша работа будет заключаться в том, чтобы:

1. Отредактировать фотографию согласно шаблону. (на одном магазине изображения должны иметь определённый размер)

2. Добавить описание, артикул и цену товара

3. Загрузить фотографию.

Стоимость работы по забивке одного товара составляет в один интернет магазин 30 рублей.

Общее количество товаров на данный момент сказать на могу так как товары постоянно добавляются.