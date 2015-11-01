Здравствуйте! Интернет-магазину необходимо заполнить новые карточки товара из коллекции осень-зима 2016. Направленность спортивная: вело, лыжи, сноуборды, походы. Обязательно чтобы вы имели представление об этих вещах. Копирайт нужен не классический сеошный, а в большей степени для ...
Контент-менеджмент+рерайт для интернет-магазина мультиварок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Требуется контент-менеджер для магазина мультиварок.
Что представляет сам сайт:
Cистема управления - OpenCart
Основные задачи:
- перенос категорий и подкатегорий с сайта-донора - единоразово
- обработка всех товарных позиций с сайта-донора и качественный рерайт всех описаний
- перенос всех обработанных товарных позиций на мой сайт - включая картинки, пдф файлы, цены с наценкой и т.д.
- добавление товарных позиций из другого источника
Требования:
- без орфографических ошибок
- не люблю копипаст
- аккуратность в работе
Основное условие такое - вы работаете на совесть с интересом, делаете все хорошо - получаете оплату и правки вовремя, возможно больше, чем договаривались. Если работаете в стиле - я не напрягу ни одной мышцы и извилины для отличного результата - тогда расстаемся на работе по факту, как это будет замечено мной (а это будет довольно быстро и понятно для меня).
Оплата на карту или вебмани, всякие переводы неизвестными мне платежными системами возможны, но за сроки оплаты я не отвечаю и проценты по переводам остаются на вас.
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