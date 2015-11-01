Контент-менеджмент+рерайт для интернет-магазина мультиварок

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Всем привет!

Требуется контент-менеджер для магазина мультиварок.

Что представляет сам сайт:

Cистема управления - OpenCart

Основные задачи:

- перенос категорий и подкатегорий с сайта-донора - единоразово

- обработка всех товарных позиций с сайта-донора и качественный рерайт всех описаний

- перенос всех обработанных товарных позиций на мой сайт - включая картинки, пдф файлы, цены с наценкой и т.д.

- добавление товарных позиций из другого источника

Требования:

- без орфографических ошибок

- не люблю копипаст

- аккуратность в работе

Основное условие такое - вы работаете на совесть с интересом, делаете все хорошо - получаете оплату и правки вовремя, возможно больше, чем договаривались. Если работаете в стиле - я не напрягу ни одной мышцы и извилины для отличного результата - тогда расстаемся на работе по факту, как это будет замечено мной (а это будет довольно быстро и понятно для меня).

Оплата на карту или вебмани, всякие переводы неизвестными мне платежными системами возможны, но за сроки оплаты я не отвечаю и проценты по переводам остаются на вас.

8 лет назад
imagemedia
Алексей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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