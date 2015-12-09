Размещение текстов на сайте

Наполнение сайтовЗавершен12 заявок240 просмотров
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Добрый день, требуется размещение текстов описания брэндов на сайте работающим на системе 1с-битрикс, 

 

стоимость за размещение текстов 5р.шт.

далее необходимо будет наполнять базу 1с фотографиями позиций(гуглить) и описанием. до 10р. шт.

8 лет назад
dmitriymamin
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolai11
Николай 
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$4
1 день
Спасибо за работу, все круто!
Отличный заказчик. Рекомендую.