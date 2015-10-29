Нужен контентщик для добавления статей через html.

Необходимо опубликовать 30 статей на CMS Wordpress. В обязанности входит: 1. Получение статьи и её публикация на блоге. Проверка - есть ли подобная статья на сайте. 2. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен контентщик для добавления 20 статей через html теги и стили.
Вам предоставляется текст статьи.
На сайте нет визуального редактора.
Вам нужно будет добавлять статью с тегами HTML форматирования: абзацы, иногда таблицу на 1-2 строчки, колонки.
Нужно:
1)красиво добавить статью
2)сделать перелинковку
3)найти фото к статье (до 5 шт)
4)прописать дескрипшн,тайтл.
Указывайте в заявке стоимость за добавление 1 статьи.
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