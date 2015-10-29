Нужен контентщик для добавления статей через html.

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Нужен контентщик для добавления 20 статей через html теги и стили.

Вам предоставляется текст статьи.

На сайте нет визуального редактора.

Вам нужно будет добавлять статью с тегами HTML форматирования: абзацы, иногда таблицу на 1-2 строчки, колонки.

Нужно:

1)красиво добавить статью

2)сделать перелинковку

3)найти фото к статье (до 5 шт)

4)прописать дескрипшн,тайтл.

Указывайте в заявке стоимость за добавление 1 статьи.

HTML
8 лет назад
-Spectator-
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад