Необходимо рассылать резюме на определенные сайты компаний и подавать онлайн заявки на вакансии (apply). Работа простая, требует базовых знаний английского языка, усидчивости и 2 часа времени в сутки. Оплата 50 USD каждый месяц, по факту ...
Требуется фрилансер для добавления описания в товары и разделы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт ecotraffic.ru
Товары на сайте с характеристиками и фото добавляет другой специалист.
Нужно добавлять только уникальное описание.
В ТЗ будет указываться количество знаков, которое нужно добавить в товар или раздел.
На каждые 500 знаков желательно вставлять изображение.
Интересует сколько будет стоить добавление описания в 1000 знаков.
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