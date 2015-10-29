Требуется фрилансер для добавления описания в товары и разделы

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Сайт ecotraffic.ru

Товары на сайте с характеристиками и фото добавляет другой специалист.

Нужно добавлять только уникальное описание.

В ТЗ будет указываться количество знаков, которое нужно добавить в товар или раздел.

На каждые 500 знаков желательно вставлять изображение.

Интересует сколько будет стоить добавление описания в 1000 знаков.

8 лет назад
aloven
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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