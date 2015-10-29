Рассылка резюме на сайты компаний

Есть 40 фоток. В итоге должен получиться google excel файл со столбцами Название компании, адрес, имя, телефон, емейл, скайп и другое, что есть на визитках Все это должно быть без ошибок, в частности емейлы должны ...
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Необходимо рассылать резюме на определенные сайты компаний и подавать онлайн заявки на вакансии (apply). Работа простая, требует базовых знаний английского языка, усидчивости и 2 часа времени в сутки. Оплата 50 USD каждый месяц, по факту завершения работы.
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