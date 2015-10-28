Разместить продукцию на сайте

Есть набор продукции на одном сайте. Каждый продукт – это картинка и нзвание-описание.

Необходимо эту продукцию разместить на новом сайте, в обеих языковых версиях сайта. CMS – Joomla.

На новом сайте дизайн отличается от сайта-донора, поэтому нужен вариант размещения продуктов, который там был бы наиболее гармоничным (но у нас тоже есть предложение по размещению, я напишу). Дело в том, что продукты идут не в рамках какого-то модуля каталога, а прямо в материале добавляются.

Оплата на wmr поэтапная, предоплаты нет.