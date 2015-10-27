Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт39 заявок324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо несколько контент-менеджеров для заполнения карточек объектов на сайте.  

Тематика сайта -  внутренний туризм. Оплата на карту Привата (15 гривен за объект, с перспективой повышения). Всего необходимо добавить около 1 000 объектов.

8 лет назад
asolovej
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад