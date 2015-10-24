Нужно написать 4 статьи. И найти фотографии в интернете 1. Тема: Качество копий часов (Текст должен одобрять копии наручных часов) Объём: 5000 символов. 2. Тема: Часы в стиле Объём: 5000 символов. 3. Тема: Наручные часы фото (необычные, оригинальные) Объём: Текст 500-1000 символов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужно наполнить сайт товарами из каталога! Товар - запчасти для спецтехники! Жду сроки и цену !
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Сайт на самописном движке местной студии, с ним работают три менеджера разобраться не сложно. Залить 100 статей на сайт – прописать для каждой тайтл (идентично названию статьи), дескрипшн (написан вместе со статьей) и кейворды. Все статьи ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $13
В региональную мото группу на месяц требуется контент-менеджер, который в теме. Необходимо делать 4-5 постов в день, но качественного контента. :) Оплата - 300 грн на карту ПБ в конце месяца. 5 постов это не много, ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
ТЗ в приложении - интересует цена и сроки. Нужно перенести каталоги https://yadi.sk/d/WirqMGv1jykNAНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Тексты уже написаны, требуется только оформить их. Оформление включает в себя: добавление картинок и видео. Статьи небольшого объема (в среднем 4000-6000 знаков).Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создание аккаунтов на портале. - для каждого аккаунта придумать нормальное имя и привязать к реальной почте - добавить 2 фото в профиль - добавить 3-5 сообщений Цену и сроки указывать нужно за 10 аккаунтов.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно на форуме каждый день оставлять по 10 постов Пишите цену за 1 постинг Тяжеловатого нечего нету, надо просто общаться но НЕ флудить на форуме!Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $16
Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Необходимо перенести с обычного html сайта, без админки, товар на сайт, на CMS битрикс. На сайте товаров немного, описание товара тоже не большое. Работы на час, два. Данная работа, отлично подойдет ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно каждый день добавлять объявления на авито и удалять не актуальные товары. Напишите цену за 1 объявление.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Наполнить интернет-магазин на simplacms товарами в cms присутствует удобный парсер По 100 товаров в каждую категорию всего 10 категорий, общее количество товаров к заполнению составит 1000 единиц.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад