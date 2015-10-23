Наполнить интернет-магазин товарами

Необходимо переделать раздел на сайте http://l-angel.ru/ На главной странице есть раздел в домике: "а все начиналось так..." - http://l-angel.ru/istoriya-sozdaniya.html Нужно переделать его на продажу услуги "Детский день рождения". Текст содержания и пояснения в приложенном файле. Заголовки трёх ценовых предложений из ...