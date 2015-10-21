Добрый день, требуется наполнение шаблонного сайта контентом. Начиная от статей, картинок, ифографикй, заканчивая форматированием текста на странице, используя VisualComposer. В прикрепленном ТЗ есть вся необходимая информация для оценки стоимости проекта. Если есть вопросы, готов ответить и ...
Поиск контактной информации на сайтах определенной тематики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Необходимо искать сайты для взрослых в просторах интернета разных стран (страна обговаривается отдельно, что бы не было пересечения), на этих сайтах ищется контактная информация админов или владельцев (в том числе формы обратной связи), если таковых не имеется то контактная информация ищется по сервисам типа: "http://webnames.ru"
найденная инфа вбивается в табличку (4 столбика: страна,ссылка на сайт, контактная инфа,источник контактной инфы)
за каждый найденный такой сайт 10р[/table]
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