Поиск контактной информации на сайтах определенной тематики

[table]Необходимо искать сайты для взрослых в просторах интернета разных стран (страна обговаривается отдельно, что бы не было пересечения), на этих сайтах ищется контактная информация админов или владельцев (в том числе формы обратной связи), если таковых не имеется то контактная информация ищется по сервисам типа: "http://webnames.ru"

найденная инфа вбивается в табличку (4 столбика: страна,ссылка на сайт, контактная инфа,источник контактной инфы)

за каждый найденный такой сайт 10р[/table]