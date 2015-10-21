Срочно добавить товар на сайт

1. Подобрать качественные изображения на основе фотографий наклеек этих изображений на коробках с телефона. При помощи яндекс и гугл картинок - поиск по изображениям.

2. Добавить товар на сайт, по аналогии с существующими, придумав название и указав категорию.

Пример файлов в приложении

Краткое тз в приложении

Адрес сайта тоже в приложении

Нужно добавить 29 изображений размером не менее 800x600 как можно качественней

Стратегий поиска

сначала ищите на яндексе, потом на гугле

если хороших изображений нет, тогда ищешь сначала на гугле, находишь более-менее нормальное и по нему потом ищешь на яндексе, или наоборот. все изображения можно найти в интернете

предлагайте стоимость за 1 шт. или за всю работу... рублей 250-500

сделать нужно сейчас.