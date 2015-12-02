Подбор изображений для товаров Интернет-магазина.

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Есть прайс товаров с артикулами (8500 наименований). Нужно к каждому товару найти изображение и кинуть ее в папку (папки пронумерованы артикулами товаров) и того в 8500 картинок в 8500 папок, папки уже созданы. Изображения не должны содержать ватермарки, иметь белый фон или не иметь его вообще, размер от 500х500 до 1200Х1200. Выслушаю любые предложения.

8 лет назад
lykhatskyi
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
P_Andrey
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$100
15 дней
Работа выполнена в срок и без ошибок. Исполнитель подошел к заданию со всей ответственностью. Было приятно сотрудничать.
Отличный заказчик, четко поставленная задача и оплата в срок. Приятно было поработать! Рекомендую!