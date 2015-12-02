Подбор изображений для товаров Интернет-магазина.

Есть прайс товаров с артикулами (8500 наименований). Нужно к каждому товару найти изображение и кинуть ее в папку (папки пронумерованы артикулами товаров) и того в 8500 картинок в 8500 папок, папки уже созданы. Изображения не должны содержать ватермарки, иметь белый фон или не иметь его вообще, размер от 500х500 до 1200Х1200. Выслушаю любые предложения.