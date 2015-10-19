Репосты в соцсетях в facebook, google+, twitter и vk

Необходимо подать объявления на Авито, в одном городе, на 3 декаду октября месяца. И периодически. Подавать в бесплатные разделы, смежные с "Услугами". Тематика обширная. Оплата за незабаненные сообщения. Опыт обязателен. Приступаете сразу. Переписка не интересует. От вас, внятные тарифы ...