Разместить статьи в популярных бесплатных каталогах статей

Здравствуйте уважаемые веблансеры!

Я ищу исполнителя кто опубликует 7 различных статей-обзоров онлайн казино. При этом необходимо оставлять ссылки на это онлайн казино. Каждую статью необходимо зарегистрировать примерно в 10 разных каталогах.

При этом необходимо соблюдать правила сайтов-каталогов о публикации, потому как там бывают некоторые ограничения, такие как не более 2х ссылок на ресурс о котором статья и так далее. То есть вам необходимо сначала прочесть внимательно правила и условия каждого каталога где вы собираетесь постить статью, а потом уже постить, потому как положительный результат вашей работы будет считаться, если модерацию пройдет не менее 50% от всего что вы запостили. Для отдельной статьи рекомендую регистрировать отдельный аккаунт с существующим email адресом, что бы вы могли подтвердить регистрацию и получить подтверждение об успешной или не успешной модерации. Плачу через 4 дня, после того как вы представите мне ссылки на опубликованные статьи. Текст и названия статей имеются.

ссылки на каталоге можно найти тут:

http://adblogger.ru/katalogi-statej-gde-bystro-dobavit-statyu-besplatno.html

или погуглите сами