Наполнить Интернет-магазин товарами.

$135
Наполнение сайтовЗавершен20 заявок357 просмотров
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Требуются контент-менеджеры для наполнения Интернет-магазина.

Навыки:

Знание Английского языка на уровне чтения характеристик товаров. Элементарные навыки работы в Photoshop для редактирования изображений.

Требования:

Наполнение магазина, путем копирования товаров. В движке предустановлен парсер товаров, что значительно ускоряет работу. Нужно лишь модерировать собранный контент.

Минимальное количество штук в день - 30 товаров. На этот объем уходит максимум 6ть часов в день.

Максимального ограничения количества товаров нет. Можно добавлять сколько угодно.

Для составления отчетов о работе вам так же будет нужен DropBox.

Оплата: $0.15 за товар.

Испытательный срок - 3 дня (оплачивается)

Информационно поддержим в работе.

8 лет назад
johnydeaf
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Booggy
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
10 дней
Все отлично! Исполнитель знает свое дело.
Рекомендую Александра как порядочного заказчика. Четко поставленное задание, всегда на связи, оплата в оговоренные сроки, без задержек.