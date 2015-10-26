Наполнить Интернет-магазин товарами.

Требуются контент-менеджеры для наполнения Интернет-магазина.

Навыки:

Знание Английского языка на уровне чтения характеристик товаров. Элементарные навыки работы в Photoshop для редактирования изображений.

Требования:

Наполнение магазина, путем копирования товаров. В движке предустановлен парсер товаров, что значительно ускоряет работу. Нужно лишь модерировать собранный контент.

Минимальное количество штук в день - 30 товаров. На этот объем уходит максимум 6ть часов в день.

Максимального ограничения количества товаров нет. Можно добавлять сколько угодно.

Для составления отчетов о работе вам так же будет нужен DropBox.

Оплата: $0.15 за товар.

Испытательный срок - 3 дня (оплачивается)

Информационно поддержим в работе.