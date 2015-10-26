johnydeaf

Александр johnydeaf

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Инсталяция скриптов|Администрирование|SEO
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Поле Bitcoin кошелек в Wordpress WC-Vendors плагине. PHP HTML
HTMLPHPWooCommerceWordPress
Приятно работать с Александром! Четкая постановка задачи, быстрая проверка.
Отличный исполнитель. Профессионально кодит под Wordpress. Рекомендую!
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tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$5
10 баллов
8 лет назад
PHP/MYSQL. Знаки вопроса на сайте вместо русских и китайских символов.
MySQLPHPSQL
Прекрасный заказчик. Все ясно и понятно. Оплата мгновенная! Спасибо!
Виктор выполнил работу, профессионально. За минут 5. Буду обращаться еще. Отличный специалист! Спасибо большое!
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retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Установить скрипт билинга VPS - Lobster
Отличный заказчик. Пришел с четким понимаем дела - что сделать, где сделать, дал всю необходимую информацию. Сел, сделал - проверили, все отлично. Люблю когда все четко, по делу и расписано подробно. Если вам нравится работать с человеком, который понимает чего хочет и умеет правильно ставить задания - обращайтесь к Александру. Буду работать и дальше, спасибо.
Как всегда: - Быстро - Качественно - Профессионально Работал и буду работать с Яном дальше :) Спасибо!
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retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Настроить openvpn сервер
CentOS
Классный заказчик. Работа интересная, оплата в срок, вопросы умные :) Работать было одно удовольствие. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель, выполнил все быстро и качественно, в срок, как всегда. Рекомендую к сотрудничеству!
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pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$81
10 баллов
9 лет назад
Книга, о товарах магазина на английском языке. 10-15 страниц. Реклама.
Написание статей
Спасибо за сотрудничество!
Работой доволен
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