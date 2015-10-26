Всех приветствую! Необходимо сделать одностраничник - сайт для новой криптовалюты. В работу будет включена разработка логотипов, сайта, монеты. Нужно будет нарисовать шаблон, написать html код, css. Натянуть шаблон на код. ...
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Существует плагин WC Vendors для Woocommerce. Позволяет реализовать торговую площадку на Wordpress. По умолчанию, продавец, продавая товары, может выводить заработанные средства в PayPal или на Банковский счет. В личном кабинете, продавец указывает реквизиты ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Дано: Установлен софт из Github: https://github.com/LunaNode/lobster Умеет принимать платежи в PayPal и Coinbase Не работает Coinbase (не получается настроить) Нужно либо настроить готовый плагин ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Что есть: 1. Установлен Wordpress и Woocommerce 2. Установлен шаблон Micra Есть готовый текст для главной. В сочетании того что есть (wordpress, woocommerce, micra) из под ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Что есть: 1. Установлен Wordpress и Woocommerce 2. Установлен шаблон Micra Что сделать: 1) По адаптивности При просмотре сайта с мобильного, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Установил движок. В базе данных нормально отображаются символы на всех языках. На сайте же, вместо русских и китайских символов знаки вопроса. Кодировка SQL - latin1 Нужно исправить проблему.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
1. Установить данный скрипт билинга VPS: https://github.com/LunaNode/lobster В итоге должно получиться так: http://lobster.lunanode.com/ (готовый билинг, полный функционал с админкой) 2. Подключить к билингу провайдеров: Digital OceanLinodeVultrПоказать как добавлять другиеAPI ключи провайдеров есть. ...Завершен8 лет назад
Добрый день, У кого есть опыт работы в написании платежных модулей для WHMCS, приглашаю написать платежный модуль для движка. Модуль процессинг компании mypos.eu Документация по их API: https://www.mypos.eu/mypos_virtual_sdk/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен человек с отличным знаием английского языка для исправления готовых текстовых материалов. Текст готовится не совсем грамотным исполнителем. Частично программно, частично самостоятельно. В написании есть ошибки, которые надо исправлять. Тематика - ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Необходимо настроить openvpn сервер на XEN Centos Ругается так: depth=1, error=certificate is not yet valid: CN=ChangeMe На сколько я понял, проблема во временной зоне на сервере. Сам решить ...Завершен9 лет назад
Есть выделенный сервер. На нем установлена система виртуализации ProxMox, то есть возможность устанавливать любые виртуальные машины VPS. На этих машинах планируется устанавливать VPN сервера. Чему хочу научиться? ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно ускорить работу магазина на OpenCart. В нем очень много категорий, и вероятно они дают нагрузку. Есть еще подозрение, что база данных плохо оптимизирована. Результатом работы, должно быть практически мгновенное открытие ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить почтовый сервер на CentOS. Проблема в следующем - Порты открыты - почта не доставляется. Отправляем из клиента, видно что сообщение отправлено, но она не доставляется. Точно так же ...Завершен9 лет назад
Нужно написать мини-книгу, в которой будет скрытая реклама товаров сайта. Тематика сайта - товары для взрослых, игрушки, эротическое белье. Писать нужно с головы, как пользователь данных товаров. Как будто ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно перевести описание функционала партнерской программы с русского на английский. Примерно 1-2 страницы word документа. Перевод исключительно профессиональный, без использования софта! Язык знаем, проверим :) Без предоплат! Работы на 25 минут ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Есть: 1) На сервер 1 установлен скрипт OpenCart 2) На сервер 2 установлен скрипт Post Affiliate Pro 3) Инснтрукция по интеграции c Opencart 4) Общая инструкция по интеграции. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $135
Требуются контент-менеджеры для наполнения Интернет-магазина. Навыки: Знание Английского языка на уровне чтения характеристик товаров. Элементарные навыки работы в Photoshop для редактирования изображений. Требования: ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно качественно оформить главную страницу сайта - хостинг провайдера. Провайдер не стандартный! Специализируется только на построении интернет-магазинов, их хостинге, доменах, продвижении, и многих других услугах в интернет-коммерции. Выполняет комплекс услуг для интернет торговцев, ...Презентации3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется копирайтер со знанием Английского для написания статей различной тематики. Работа постоянная. Что нужно делать? Писать 1-2 статьи в день для блогов. Тематика разная. В данный момент актуальна игровая тематика. ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть готовый платежный модуль. Необходимо его продублировать, т.е. создать такой же из готового. И сделать небольшие изменения в обоих модулях, чтобы они работали отдельно.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад