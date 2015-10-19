Требуется наполнение DLE сайта

Отзыв номер два повторяет мой первый, просто этот человек потребовал специально создать еще один проект чисто под его отзыв. Вот получает мой второй отзыв. Качество работы: Приходит в проект, требует выбрать его исполнителем, впаривает (продает) левыю услугу, требует отзыв за этот проект и создание нового проекта под впаренную услугу, так же чисто ради отзыва. Берет деньги за впаренное и резко меняет тон. До выполнения хадачи по сути даже дело не доходит. Человек чисто хантит отзывы и профит на всем что умеет\знает, на проблемы заказчика чихает. Соблюдение сроков: Очень оперативно, вы и не заметите как вас крутанули. Коммуникация: Разговор начинает на ты, даже не зная с кем говорит. После получения оплаты, вообще ведет себя надменно. (если кому интересно копаться в этой грязи глубже, предоставлю переписку, по требованию в приват)