Требуется наполнение DLE сайта

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок224 просмотра
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Требуется создание и наполнение страниц строительного портала текстами и графикой.

Форматирование размещенных текстов и страниц до презентабельного вида.

8 лет назад
alexann73
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$1
1 день
Отзыв номер два повторяет мой первый, просто этот человек потребовал специально создать еще один проект чисто под его отзыв. Вот получает мой второй отзыв. Качество работы: Приходит в проект, требует выбрать его исполнителем, впаривает (продает) левыю услугу, требует отзыв за этот проект и создание нового проекта под впаренную услугу, так же чисто ради отзыва. Берет деньги за впаренное и резко меняет тон. До выполнения хадачи по сути даже дело не доходит. Человек чисто хантит отзывы и профит на всем что умеет\знает, на проблемы заказчика чихает. Соблюдение сроков: Очень оперативно, вы и не заметите как вас крутанули. Коммуникация: Разговор начинает на ты, даже не зная с кем говорит. После получения оплаты, вообще ведет себя надменно. (если кому интересно копаться в этой грязи глубже, предоставлю переписку, по требованию в приват)
Человек сам не знает чего желает, в ТЗ одно по факту иное, 10 раз просить переделать ибо повторю - сам не ведает что хочет. Одним словом не адекват