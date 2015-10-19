Требуется наполнение DLE сайта

Требуются люди для внесения контента в WP сегодня, требуется 2-3 человека для того чтобы внести 700 объектов в админку Wordpress, оплата строго постфактум, бюджет 0,1$ за карточку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание и наполнение страниц строительного портала текстами и графикой.
Форматирование размещенных текстов и страниц до презентабельного вида.
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