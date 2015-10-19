Администрирование действующего сайта ИМ, на OpenCart

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка253 просмотра
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по факту:  

- текущие корректировки (баннеры, акции, тексты, модули)  

- поиск и исправление ошибок  

- развитие (индивидуальный дизайн, фильтры, мобильная версия)  

- оптимизация usability  

Требования:  

- профессиональный опыт работы с "OpenCart" обязателен!  

- конкретные "кейсы" развития (построения) ИМ с ассортиментом более 10 000 наименований. Фильтры, usability, мобильная версия  

- пунктуальность по срокам  

- креатив  

Уважаемые соискатели!  

- Данное задание рассчитано на ПУНКТУАЛЬНЫХ и ОТВЕТСТВЕННЫХ исполнителей. Необходим профессионализм и понимание взаимосвязи в цепочке: задача=выполнение=оплата=развитие сайта=положительные отзывы и рекомендации по "сарафану"=повторные задачи... Так как данное задание обусловлено ротацией текущих исполнителей, прошу оставлять ответы, только соискателей нацеленных на результат!  

Принятие финального решения по кандидатуре, по результату тестовой задачи.

OpenCart
8 лет назад
Kostya007
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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