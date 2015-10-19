Администрирование действующего сайта ИМ, на OpenCart

по факту:

- текущие корректировки (баннеры, акции, тексты, модули)

- поиск и исправление ошибок

- развитие (индивидуальный дизайн, фильтры, мобильная версия)

- оптимизация usability

Требования:

- профессиональный опыт работы с "OpenCart" обязателен!

- конкретные "кейсы" развития (построения) ИМ с ассортиментом более 10 000 наименований. Фильтры, usability, мобильная версия

- пунктуальность по срокам

- креатив

Уважаемые соискатели!

- Данное задание рассчитано на ПУНКТУАЛЬНЫХ и ОТВЕТСТВЕННЫХ исполнителей. Необходим профессионализм и понимание взаимосвязи в цепочке: задача=выполнение=оплата=развитие сайта=положительные отзывы и рекомендации по "сарафану"=повторные задачи... Так как данное задание обусловлено ротацией текущих исполнителей, прошу оставлять ответы, только соискателей нацеленных на результат!

Принятие финального решения по кандидатуре, по результату тестовой задачи.