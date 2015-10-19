Администрирование действующего сайта ИМ, на OpenCart

Требуются контент-менеджеры для наполнения Интернет-магазина. [b]Навыки:[/b] Знание Английского языка на уровне чтения характеристик товаров. Элементарные навыки работы в Photoshop для редактирования изображений. [b]Требования: [/b]Наполнение магазина, путем копирования товаров. В движке предустановлен парсер товаров, что значительно ускоряет работу. Нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
по факту:
- текущие корректировки (баннеры, акции, тексты, модули)
- поиск и исправление ошибок
- развитие (индивидуальный дизайн, фильтры, мобильная версия)
- оптимизация usability
Требования:
- профессиональный опыт работы с "OpenCart" обязателен!
- конкретные "кейсы" развития (построения) ИМ с ассортиментом более 10 000 наименований. Фильтры, usability, мобильная версия
- пунктуальность по срокам
- креатив
Уважаемые соискатели!
- Данное задание рассчитано на ПУНКТУАЛЬНЫХ и ОТВЕТСТВЕННЫХ исполнителей. Необходим профессионализм и понимание взаимосвязи в цепочке: задача=выполнение=оплата=развитие сайта=положительные отзывы и рекомендации по "сарафану"=повторные задачи... Так как данное задание обусловлено ротацией текущих исполнителей, прошу оставлять ответы, только соискателей нацеленных на результат!
Принятие финального решения по кандидатуре, по результату тестовой задачи.
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