Наполнение, оптимизация и продвижение сайта.

Наполнение сайтовЗавершен29 заявок376 просмотров
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Необходимо наполнить сайт строительной организации. Разделы: "о нас", "главная", "наши услуги" и т.д. Оптимизировать для поисковых систем. Продвижение в регионе.

8 лет назад
Erbauer
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
dest12
Максим 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
30 дней
Хороший исполнитель. Ответственно относиться к работе.
Отличный заказчик!
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