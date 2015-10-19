Размещение объявлений на 3 декаду октября

по факту: - текущие корректировки (баннеры, акции, тексты, модули) - поиск и исправление ошибок - развитие (индивидуальный дизайн, фильтры, мобильная версия) - оптимизация usability Требования: - профессиональный опыт работы с "OpenCart" обязателен! - конкретные "кейсы" развития (построения) ИМ с ассортиментом более 10 ...
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Необходимо подать объявления на Авито, в одном городе, на 3 декаду октября месяца. И периодически.
Подавать в бесплатные разделы, смежные с "Услугами". Тематика обширная.
Оплата за незабаненные сообщения.
Опыт обязателен. Приступаете сразу. Переписка не интересует.
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