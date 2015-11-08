Наполнить сайт информацией

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Здравствуйте!

Необходимо добавить врачей и клиники на сайт cilikon.ru

Необходимо сделать самостоятельную выборку по клиникам пластической хирургии и врачам хирургам и добавить на сайт.

Что добавляем:

1. Клиники

- Логотип

- Название

- Описание

- Фото

- Контакты

2. Врачи

- Фото

- ФИО

- Фото работ

- Описание

- Контакты

Если врач работает в одной из клиник, то нужно сделать привязку.

Всего необходимо добавить 15 клиник и 30 врачей из Санкт-Петербурга

Срок - 2 дня.

Оплата: WMR, ЯД, Сбер

По курсу у.е. = 60 р.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
8 лет назад
$10
4 дня
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