Наполнить сайт информацией

по факту: - текущие корректировки (баннеры, акции, тексты, модули) - поиск и исправление ошибок - развитие (индивидуальный дизайн, фильтры, мобильная версия) - оптимизация usability Требования: - профессиональный опыт работы с "OpenCart" обязателен! - конкретные "кейсы" развития (построения) ИМ с ассортиментом более 10 ...
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Здравствуйте!
Необходимо добавить врачей и клиники на сайт cilikon.ru
Необходимо сделать самостоятельную выборку по клиникам пластической хирургии и врачам хирургам и добавить на сайт.
Что добавляем:
1. Клиники
- Логотип
- Название
- Описание
- Фото
- Контакты
2. Врачи
- Фото
- ФИО
- Фото работ
- Описание
- Контакты
Если врач работает в одной из клиник, то нужно сделать привязку.
Всего необходимо добавить 15 клиник и 30 врачей из Санкт-Петербурга
Срок - 2 дня.
Оплата: WMR, ЯД, Сбер
По курсу у.е. = 60 р.
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