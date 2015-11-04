Наполнить информационный сайт готовыми статьями

$750
Наполнение сайтовЗавершен22 заявки340 просмотров
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Требуется контент менеджер для заполнения статьями информационного сайта. В каждую статью нужно вставить около 10 картинок подогнанных под определенный размер, написать простые подписи к картинкам, добавить видео (картинки и видео ищете вы), оформление текста жирным, цитаты, списки и т.п. Размещение статьи по всем правилам занимает около 1 часа.

Готов платить 150р за 1 статью. Всего 300 статей.

8 лет назад
igor8675
Игорь 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Enigma_ya
Евгения 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$750
50 дней
Сотрудничеством с Евгенией доволен. Запланированную работу выполняет грамотно, в срок, оперативно выходит на связь.
Огромное спасибо Игорю за сотрудничество! Четкая постановка задачи, корректность, моментальная оплата. Только приятные впечатления. Отличный заказчик. Всем рекомендую!
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