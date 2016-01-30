Добросовестный исполнитель. Работаю с ней не первый раз. Всегда четкое, строгое, и своевременное исполнение ТЗ. Если возникают неотлагательные вопросы, с ней всегда можно оперативно связаться и решить их. Рекомендую ее в качестве отличного исполнителя.