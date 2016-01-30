Требуется выполнить ряд доработок сайта на OpenCart. Установить модуль приема заказов и настроить его внешний вид, изменить отображение страницы с товаром, и еще ряд мелких работ по доработке и изменению внешнего вида. Все что потребуется доработать ...
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать следующий функционал на сайте выполненным на Wordpress: Сделать на сайте "калькулятор" (по возможности реализация в виде плагина), работающий по принципу вывода картинок из галереи, либо самой галереии, на страницу, в зависимости от введенного ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется наполнить сайт статьямиНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $750
Требуется контент менеджер для заполнения статьями информационного сайта. В каждую статью нужно вставить около 10 картинок подогнанных под определенный размер, написать простые подписи к картинкам, добавить видео (картинки и видео ищете вы), оформление текста жирным, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу опытного специалиста по WordPress способного сделать любые доработки с сайтом. В данный момент требуется сделать на сайте галерею изображений как здесь https://yadi.sk/i/6WDJLefrj6ixs Вы должны подобрать проверенный в работе надежный плагин, доработать его необходимым образом, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист по созданию лендингов для продажи товаров. Мне нужно как создавать новые лендинги под различные товары, так и дорабатывать старые или копировать чьи то имеющиеся. Лендинги - именно под товары. Я вам даю фотографии ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать шаблон информационного сайта на WordPress. Сайт в итоге должен выглядеть так (в текстовом файле ссылки на примеры сайтов): https://yadi.sk/i/lzdDq2iudUVcHHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеются продающие страницы, заказы с которых поступают в систему приема заказов http://e-autopay.com/. Требуется выполнить XML интеграцию этой системы приема заказов с CPA сетью http://actionpay.ru/. Т.е. статусы заказов из e-autopay должны передаваться в actionpay. Общая инструкция ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Используется стандартный шаблон "japurity ii". Joomla 1.5. Требуется произвести следующие доработки сайта (оптимизация в плане распределения веса страниц): 1) Закрыть Меню в rel="nofollow" и на всех страницах кроме главной. 2) В ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется нарисовать шапку для сайта медицинской тематики + красиво оформить название сайта аля логотип. Образцы того что мне примерно нравится по дизайну предоставлю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад