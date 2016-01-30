igor8675

Игорь igor8675

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки сайта на OpenCart

    Требуется выполнить ряд доработок сайта на OpenCart. Установить модуль приема заказов и настроить его внешний вид, изменить отображение страницы с товаром, и еще ряд мелких работ по доработке и изменению внешнего вида. Все что потребуется доработать ...

    Opencart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Wordpress. Доработки на сайте.

    Необходимо реализовать следующий функционал на сайте выполненным на Wordpress: Сделать на сайте "калькулятор" (по возможности реализация в виде плагина), работающий по принципу вывода картинок из галереи, либо самой галереии, на страницу, в зависимости от введенного ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить информационный сайт готовыми статьями

    $750

    Требуется контент менеджер для заполнения статьями информационного сайта. В каждую статью нужно вставить около 10 картинок подогнанных под определенный размер, написать простые подписи к картинкам, добавить видео (картинки и видео ищете вы), оформление текста жирным, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • WordPress Галерея изображений, доработки сайта

    Ищу опытного специалиста по WordPress способного сделать любые доработки с сайтом. В данный момент требуется сделать на сайте галерею изображений как здесь https://yadi.sk/i/6WDJLefrj6ixs Вы должны подобрать проверенный в работе надежный плагин, доработать его необходимым образом, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг Пейдж

    Требуется специалист по созданию лендингов для продажи товаров. Мне нужно как создавать новые лендинги под различные товары, так и дорабатывать старые или копировать чьи то имеющиеся. Лендинги - именно под товары. Я вам даю фотографии ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • XML интеграция с CPA сетью

    Имеются продающие страницы, заказы с которых поступают в систему приема заказов http://e-autopay.com/. Требуется выполнить XML интеграцию этой системы приема заказов с CPA сетью http://actionpay.ru/. Т.е. статусы заказов из e-autopay должны передаваться в actionpay. Общая инструкция ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomla 1.5: Произвести доработки шаблона

    Используется стандартный шаблон "japurity ii". Joomla 1.5. Требуется произвести следующие доработки сайта (оптимизация в плане распределения веса страниц): 1) Закрыть Меню в rel="nofollow" и на всех страницах кроме главной. 2) В ...

    JavaScriptJoomlaPHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шапка сайта + логотип

    $100

    Требуется нарисовать шапку для сайта медицинской тематики + красиво оформить название сайта аля логотип. Образцы того что мне примерно нравится по дизайну предоставлю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Enigma_ya
Евгения 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт статьями
Второй раз сотрудничаю с Игорем - впечатления только положительные. Рекомендую, как ответственного заказчика!
Добросовестный исполнитель. Работаю с ней не первый раз. Всегда четкое, строгое, и своевременное исполнение ТЗ. Если возникают неотлагательные вопросы, с ней всегда можно оперативно связаться и решить их. Рекомендую ее в качестве отличного исполнителя.
Ответный отзыв
Enigma_ya
Евгения 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$750
10 баллов
10 лет назад
Наполнить информационный сайт готовыми статьями
Огромное спасибо Игорю за сотрудничество! Четкая постановка задачи, корректность, моментальная оплата. Только приятные впечатления. Отличный заказчик. Всем рекомендую!
Сотрудничеством с Евгенией доволен. Запланированную работу выполняет грамотно, в срок, оперативно выходит на связь.
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Joomla 1.5: Произвести доработки шаблона
JavaScriptJoomlaPHP
Было очень приятно сотрудничать. Задание четкое и однозначное. оплата мгновенная. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество! Сразу видно, что Алексей профессионально занимается своим делом! Работы на сайте были проведены качественно и быстро. Так же я получил консультацию по куче вопросов, которые у меня возникли. За что отдельный респект! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Шапка сайта + логотип
Приятно работать с Игорем. Всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.
Спасибо за сотрудничество! Работа была сделана быстро и качественно. Все пожелания учтены, претензии устранены.
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