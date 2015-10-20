Добавление товаров на сайт на движке Битрикс.

по факту: - текущие корректировки (баннеры, акции, тексты, модули) - поиск и исправление ошибок - развитие (индивидуальный дизайн, фильтры, мобильная версия) - оптимизация usability Требования: - профессиональный опыт работы с "OpenCart" обязателен! - конкретные "кейсы" развития (построения) ИМ с ассортиментом более 10 ...
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Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами. Движок Битрикс. Наполнять из прайса поставщиков.
Напишите цену за 1 добавленный товар. (Товаров много.)
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