Добавление товаров на сайт на движке Битрикс.

Наполнение сайтовЗакрыт30 заявок312 просмотров
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Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами. Движок Битрикс. Наполнять из прайса поставщиков.

Напишите цену за 1 добавленный товар. (Товаров много.)

8 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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