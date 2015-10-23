Добавить 20 товаров в Modx! Товары собраны.

Добрый день.

Есть готовая таблица с товарами.

В каждом товаре есть 15 характеристик, они почти везде одинаковы, указаны в таблице. Картинки залиты на сервер, нужно просто указать нужную картинку.

Работы на 2 часа времени.

Исполнителю покажу в скайпе пример одного добавления.

Важно! Нужен человек ответственный.

Пожалуйста, указывайте цену в рублях за 1 товар.