vebmister

Александр vebmister

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

webbooster
Денис 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
$2
10 баллов
5 лет назад
Сделать интеграцию LP с bitrix24
Четко сформулированная задача. Моментальный прием работы и оплата. Рекомендую!
Отличный специалист. В процессе было несколько корректировок которые без проблем добавили, приятно иметь дело с такими людьми.
Ответный отзыв
eric123
Сергей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Прикрутить скрипт отправки формы на email.
PHP
Отличный заказчик. Задача поставлена корректно. Оплата моментально.
Отличная работа. Сергей приступил сразу к задаче, на все про все ушле меньше получаса. Благодарю за оперативную работу.
Ответный отзыв
kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Ищу дизайнера для отрисовки креативов FB/INSTA
Конструктивное обсуждение и своевременная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
zavodite
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Програмист php Bitrix - Простая задача
PHP
Великолепная постановка задачи, все четко и понятно. Рекомендую.
Отличный исполнитель. быстро нашли общий язык, задача была решена меньше чем за час. Только положительные эмоции от сотрудничества. Надеюсь на длительное сотрудничество.
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vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка макета 1 страница + 2 модальные окна
Очень хорошо поработали с Александром. Профессионал своего дела. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!
Отличный специалист. Сделал все в срок и качество на высоте, буду обязательно обращаться еще. Спасибо за работу.
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