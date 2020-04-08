Ищется инфлюенс менеджер с уровнем английского не ниже С1 для поиска и взаимодействия с YouTube-каналами о собаках. Задачи: составление списка каналов, отправка предложений о сотрудничестве и ведение переговоров. Необходимо организовать 10 интеграций. Укажите уровень английского, опыт поиска блогеров и пожелания по доходу.
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