eric123

Сергей eric123

 
46 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9827; HTML-верстка &#9827; Веб-программирование &#9827; Интернет-магазины &#9827; Сайты «под ключ» &#9827; Интеграция Woocommerce и 1C &#9827;
HTMLWooCommerce
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Создание лендинг-страницы на WP
Выполнил доработку и улучшение лендинга. Все в соответствии с ТЗ, рекомендую!
Отличный заказчик, постановка задачи на исполнение - корректно и доходчиво, оплата своевременно.
Ответный отзыв
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$263
10 баллов
4 года назад
Требуется доработать проект на Wordpress по ТЗ
все хорошо, спасибо
Отличный заказчик, постоянно на связи, оплата моментально в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Прикрутить скрипт отправки формы на email.
Отличная работа. Сергей приступил сразу к задаче, на все про все ушле меньше получаса. Благодарю за оперативную работу.
Отличный заказчик. Задача поставлена корректно. Оплата моментально.
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Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Убрать баги с валидатора Увеличить скорость загрузки сайта Wordpress
Сергей Новиков Великолепный специалист и профессионал своего дела. Очень отзывчивый, по поводу любых правок, даже если их не было изначально и всегда был онлайн независимо от дня недели/времени суток, что очень важно. Очень ответственно подошел к работе и все сделал безукаризненно. Спасибо. огромное! Очень рекомендую. Рекомендую!
Отличный заказчик. Максимально качественно ставит ТЗ к задаче. Оплата проводится своевременно
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Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
4 года назад
Правки на сайте Wordpress
Спасибо за работу! Все очень профессионально, без проблем сделаны моменты не конкретизированные в ТЗ
Отличный заказчик, оплата в срок, без задержек. Рекомендую
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