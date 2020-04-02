♣ HTML-верстка ♣ Веб-программирование ♣ Интернет-магазины ♣ Сайты «под ключ» ♣ Интеграция Woocommerce и 1C ♣
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$60
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Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
4 года назад
Выполнил доработку и улучшение лендинга. Все в соответствии с ТЗ, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, постановка задачи на исполнение - корректно и доходчиво, оплата своевременно.
$263
10 баллов
4 года назад
все хорошо, спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, постоянно на связи, оплата моментально в срок, рекомендую.
$5
10 баллов
4 года назад
Отличная работа. Сергей приступил сразу к задаче, на все про все ушле меньше получаса. Благодарю за оперативную работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача поставлена корректно. Оплата моментально.
$20
10 баллов
4 года назад
Сергей Новиков Великолепный специалист и профессионал своего дела. Очень отзывчивый, по поводу любых правок, даже если их не было изначально и всегда был онлайн независимо от дня недели/времени суток, что очень важно. Очень ответственно подошел к работе и все сделал безукаризненно. Спасибо. огромное! Очень рекомендую. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Максимально качественно ставит ТЗ к задаче. Оплата проводится своевременно
$25
10 баллов
4 года назад
Спасибо за работу! Все очень профессионально, без проблем сделаны моменты не конкретизированные в ТЗ
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата в срок, без задержек. Рекомендую