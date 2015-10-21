Наполнить сайт контентом

Добрый день. Есть готовая таблица с товарами. В каждом товаре есть 15 характеристик, они почти везде одинаковы, указаны в таблице. Картинки залиты на сервер, нужно просто указать нужную картинку. Работы на 2 часа времени. Исполнителю покажу в скайпе пример ...