Наполнение интернет магазина

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки209 просмотров
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нужно наполнить 200 позиций в интернет магазин.

всё по прайсу, название, категории, фото и цена. всё.

с предложениями ниже за 1 позицию.

по выполнению задания возможно следующее.

8 лет назад
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад