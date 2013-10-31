Требуется выполнить интернет-магазин, вида http://www.chipfind.ru/shop/ Ищется человек, который все это реализует и потом будем вносить новый функционал
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется пройтись по базе и выписать актуальные телефоны. Базу с ссылками предоставлюНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт компании по продаже электронных компонентов. Нужно наполнить http://sellchip.ru/ Текст ваш. Ключевые слова: конденсатор электролитический, микросхемы, резисторы, комплексные поставки, каталог digikey, источники питания, подбор электронных компонентов, coilcraft, altera, STMicroelectronics , логика/плис, микроконтроллеры, xilinx, altera, радиационностойкие имс, XQR, каталог ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Логотип, фирменный стиль, дизайн, верстка, установка на сервер НА сайте: О компании, Контакты, Новости, Статьи, Вакансии Тематика: поставка электронных компонентов Что нравится у других: http://vipel.ru/ http://gurami-studio.ru/ http://www.imotech.ru/Завершен8 лет назад
Есть интернет-ресурс в котором ведется работа: счета, контрагенты, номенклатура, счет-фактуры, товарные накладные Нужно сделать импорт при помощи xml(внешняя обработка) в БД 1С:8 Проф1С-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать верстку а при необходимости отрисовать заново макет. Натянуть на движок и запустить.Завершен9 лет назад
Собственно ищется создатель, тематика - керамические ножи.Закрыт9 лет назад
468px *215px flash, gif или текстовый не более 15кб для gif и не более 20кб для flash Продукт: электронные компоненты Что надо: образцы от 1 шт, нет минимальной суммы для заказа, подбор замен Какая-нибудь анимация красивая: быстрые поставки, отличные цены ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
468px *215px flash, gif или текстовый не более 15кб для gif и не более 20кб для flash Продукт: электронные компоненты Что надо: образцы от 1 шт, нет минимальной суммы для заказа, подбор замен Какая-нибудь анимация красивая: быстрые поставки, отличные цены ...Баннерынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо на время реконструкции сайта создать страничку: креативный текст на главной на время ремонта + наши услуги. Смысл в том, чтобы новые клиенты поняли, что в будущем сайт будет комфортным и попробовали поработать пока идет ...Завершен10 лет назад
Всем добрый день. Нужен парсер на сайт. Суть работы: в поиске вводишь, например позиция MAX4910, он пробегает по сайтам: http://www.arrow.com/ http://www.onlinecomponents.com/ https://www.verical.com/ https://www.mouser.com http://avnetexpress.avnet.com http://www.ttiinc.com/ http://www.questcomp.com/ И выдает результат с ценой ( с разбивкой по кол-ву если есть) только там где есть деталь. Приоритет скорость, держать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2500
Всем доброго дня. Требуется создать парсер американских каталогов ( www.oemstrade.com) с конечной ценой и корзиной. Регистрация, без регистрации. Особые пожелания по структуре БД, детально обсудим с исполнителемИнтернет-магазины14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Работа в несколько этапов. Первый этап - доработка БД, реализация справочника клиентов/поставщиков, занесение запросов на товары от менеджеров,предложений от поставщиков в базу. Ограниченный доступ к БД для разного типа юзеров. Второй этап - формирование бухгалтерских документов ...Базы данных8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать по 5 статей для каждого раздела каталога. 60 руб за 1000 зн. Тематика — микросхемы, производители (описание, характеристики, особенности) Если в теме не сильны, на проект не отвечайте!Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайт компании оказывающей логистические услуги. Требования: 1. Свежий дизайн 2. Попадание в корпоративный стиль (www.smptech.ru)Завершен11 лет назад
- $50
Для продвижении фирмы Traco(tracopower.com) требуется создать баннер 468px × 60px. Что должно быть: скорость, цена, поставка напрямую от производителя, проектная работа Формат баннера: flash Размер баннера: не более 20кб для flash 468px × 60pxБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад