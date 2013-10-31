smptech

Алекей Орлов smptech

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить сайт контентом

    Сайт компании по продаже электронных компонентов. Нужно наполнить http://sellchip.ru/ Текст ваш. Ключевые слова: конденсатор электролитический, микросхемы, резисторы, комплексные поставки, каталог digikey, источники питания,  подбор электронных компонентов, coilcraft,  altera, STMicroelectronics , логика/плис, микроконтроллеры, xilinx, altera, радиационностойкие имс, XQR, каталог ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать под ключ две визитки по одной тематике

    Логотип, фирменный стиль, дизайн, верстка, установка на сервер НА сайте: О компании, Контакты, Новости, Статьи, Вакансии Тематика: поставка электронных компонентов Что нравится у других: http://vipel.ru/ http://gurami-studio.ru/ http://www.imotech.ru/

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно создать баннер

    468px *215px flash, gif или текстовый не более 15кб для gif и не более 20кб для flash Продукт: электронные компоненты Что надо: образцы от 1 шт, нет минимальной суммы для заказа, подбор замен Какая-нибудь анимация красивая: быстрые поставки, отличные цены ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер флеш

    468px *215px flash, gif или текстовый не более 15кб для gif и не более 20кб для flash Продукт: электронные компоненты Что надо: образцы от 1 шт, нет минимальной суммы для заказа, подбор замен Какая-нибудь анимация красивая: быстрые поставки, отличные цены ...

    Flash
    Баннерынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется создать сайт-визитку 1 стр

    $100

    Необходимо на время реконструкции сайта создать страничку: креативный текст на главной на время ремонта + наши услуги. Смысл в том, чтобы новые клиенты поняли, что в будущем сайт будет комфортным и попробовали поработать пока идет ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер на сайт

    Всем добрый день. Нужен парсер на сайт. Суть работы: в поиске вводишь, например позиция MAX4910, он пробегает по сайтам: http://www.arrow.com/ http://www.onlinecomponents.com/ https://www.verical.com/ https://www.mouser.com http://avnetexpress.avnet.com http://www.ttiinc.com/ http://www.questcomp.com/ И выдает результат с ценой ( с разбивкой по кол-ву если есть) только там где есть деталь. Приоритет скорость, держать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет-магазин эл. компонентов

    $2500

    Всем доброго дня. Требуется создать парсер американских каталогов ( www.oemstrade.com) с конечной ценой и корзиной. Регистрация, без регистрации. Особые пожелания по структуре БД, детально обсудим с исполнителем

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание CRM-системы розничных продаж

    $5000

    Работа в несколько этапов. Первый этап - доработка БД, реализация справочника клиентов/поставщиков, занесение запросов на товары от менеджеров,предложений от поставщиков в базу. Ограниченный доступ к БД для разного типа юзеров. Второй этап - формирование бухгалтерских документов ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Seo-тексты для каталога

    Требуется написать по 5 статей для каждого раздела каталога. 60 руб за 1000 зн. Тематика — микросхемы, производители (описание, характеристики, особенности) Если в теме не сильны, на проект не отвечайте!

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать flash-баннер

    $50

    Для продвижении фирмы Traco(tracopower.com) требуется создать баннер 468px × 60px. Что должно быть: скорость, цена, поставка напрямую от производителя, проектная работа Формат баннера: flash Размер баннера: не более 20кб для flash 468px × 60px

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$180
4 балла
8 лет назад
Требуется сделать под ключ две визитки по одной тематике
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество.
Быстро и профессионально .
Ответный отзыв
fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$170
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и сделать Landing Page
Отличный заказчик! Как раз из тех с которыми комфортно работать и которым хочется сделать чуть лучше чем было заказано. Никаких проблем с предоставлением материалов и оплатой. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем!
Все на высшем уровне. Отличный Профессионал. Будем дальше работать.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$123
10 баллов
9 лет назад
Требуется создать сайт-визитку 1 стр
Сотрудничество прошло успешно, всем рекомендую Алексея как надежного заказчика
Хорошая работа, всем доволен
Ответный отзыв
seregab_90
Серёга 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно создать баннер
Отличный заказчик! Четкое тз и своевременная оплата. Рекомендую!
Быстро и профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Парсер на сайт
Отличный заказчик! четкое тз, приятный в общении человек. оценка +10!
Все хорошо выполнено и в срок
Ответный отзыв