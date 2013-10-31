Всем добрый день. Нужен парсер на сайт. Суть работы: в поиске вводишь, например позиция MAX4910, он пробегает по сайтам: http://www.arrow.com/ http://www.onlinecomponents.com/ https://www.verical.com/ https://www.mouser.com http://avnetexpress.avnet.com http://www.ttiinc.com/ http://www.questcomp.com/ И выдает результат с ценой ( с разбивкой по кол-ву если есть) только там где есть деталь. Приоритет скорость, держать ...