Slayer_007

Вячеслав Slayer_007

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend, качественная адаптивная верстка

Превосходные знания:

  • JS: native, jQuery, VueJS
  • Framework: Bootstrap (v3.x, v4.x), UiKit 3, ﻿﻿Element io
  • CMS: SimplaCMS, ﻿﻿OkayCMS, Tilda (верстка, натяжка, разработка плагинов и модулей), Wordpress, OpenCart
  • CRM: AmoCRM, Bitrix24 (расширяю функционал по API, интегрирую с другими системами)
WordPressOpenCartBootstrapjQueryTildaamoCRM
Портфолио
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Отзывы заказчиков
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Дизайн для сайта
Все ок. Рекомендации!
Спасибо за проект
Ответный отзыв
xmario
Руслан 
39 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 отзывов
$100
10 баллов
8 лет назад
Доработка дизайна
Рекомендую +++++
Спасибо за работу
Ответный отзыв
peimei
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Дизайн представительского сайта
notbad
Отлично все
Ответный отзыв
dnepryanin
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Перевести в текстовый вариант
Все хорошо
Все отлично
Ответный отзыв
GreenPlanet
Олег 
65 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1180
10 баллов
9 лет назад
Дизайн интернет-магазин (адапатив)
Как всегда работа на высшем уровне. Огромное спасибо!
Все отлично
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
64 отзыва
от $30
от 1 дня
#149
HTML-верстка
34 отзыва
$10/час
от $80от 1 часа
#254
Сайты «под ключ»
20 отзывов
$10/час
от $320от 4 дней
#59
Веб-программирование
13 отзывов
$15/час
от $120от 1 дня
#302
Интернет-магазины
10 отзывов
$10/час
от $600от 12 дней
#48
Системы управления (CMS)
10 отзывов
$10/час
от $80от 8 часов
#153
Наполнение сайтов
4 отзыва
$5/час
от $40от 8 часов
#144
Мобильные приложения
нет отзывов
$30/час
от $5000от 3 дней
#303
Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от $1000от 5 дней
#515
Контекстная реклама
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#603
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#718
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $250
от 3 дней
#739
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1081
Презентации
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1082
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1312
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3117
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