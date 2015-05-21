Frontend, качественная адаптивная верстка
Превосходные знания:
- JS: native, jQuery, VueJS
- Framework: Bootstrap (v3.x, v4.x), UiKit 3, Element io
- CMS: SimplaCMS, OkayCMS, Tilda (верстка, натяжка, разработка плагинов и модулей), Wordpress, OpenCart
- CRM: AmoCRM, Bitrix24 (расширяю функционал по API, интегрирую с другими системами)
Портфолио
- Teplo Lux241 просмотр
- Дизайн для студии211 просмотров
- Open Government Partnership324 просмотра
- Расписание поездов1723 просмотра
- Туристическая фирма713 просмотров
- Сайт стоматологии786 просмотров
- SMS service869 просмотров
- REtime596 просмотров
- Reklamno538 просмотров
- Салон красоты586 просмотров
- Пульс-хост478 просмотров
- Хохлома453 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
7 лет назад
Все ок. Рекомендации!
Ответный отзыв
Спасибо за проект
$100
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую +++++
Ответный отзыв
Спасибо за работу
$300
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Отлично все
$40
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Все отлично
$1180
10 баллов
9 лет назад
Как всегда работа на высшем уровне. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично
Дизайн сайтов
64 отзыва
от $30
от 1 дня
#149
HTML-верстка
34 отзыва
$10/час
от $80от 1 часа
#254
Сайты «под ключ»
20 отзывов
$10/час
от $320от 4 дней
#59
Веб-программирование
13 отзывов
$15/час
от $120от 1 дня
#302
Интернет-магазины
10 отзывов
$10/час
от $600от 12 дней
#48
Системы управления (CMS)
10 отзывов
$10/час
от $80от 8 часов
#153
Наполнение сайтов
4 отзыва
$5/час
от $40от 8 часов
#144
Мобильные приложения
нет отзывов
$30/час
от $5000от 3 дней
#303
Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от $1000от 5 дней
#515
Контекстная реклама
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#603
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#718
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $250
от 3 дней
#739
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1081
Презентации
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1082
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $80
от 1 дня
#1312
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3117