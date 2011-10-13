Поставить "хлебные крошки" на Worpress

autodc.kz подправить настройки

2/ Создать e-mail [email protected]

4/ В обратной связи чтобы отправляло на почту [email protected]

5/ В контактах вставить карту Гугл Мэпс с адресом компании

6/ Раздел Спецпредложение переименовать в Загрузки и переместить его перед разделом Контакты

9/ Раздел О компании везде заменить на О производителе

10/ В раздел Загрузки переместить файлы из раздела НПА и НД в РК

11. В шапке текст "Оборудование для техосмотра" заменить на "Комплексное оснащение центров технического осмотра"

1/ Возможность открытия сайта через www (www.autodc.kz)

3/ В обратной связи исправить грамматическую ошибку (Проверьте e-mail)

7/ В разделе Стенд проверки дублируется в шапке названия разделов О компании 2 раза

8/ В следующем разделе Мобильный... то же самое дублирование