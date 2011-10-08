Есть новый сайт на Wordpress, постов около 100, посетителей почти нет. Сильно виснет как сам сайт (картинки часто не догружаются), так и админка. Задача: выявить причину, провести необходимую оптимизацию. Примерную цену ...
Обновить версию движка websitebaker сайта
Добрый день.
Есть сайт на движке Website Baker, подробнее про движок здесь http://www.websitebaker2.org/
Нужно его обновить до последней версии на данный момент.
Сайт дам в архиве, файлы + sql. Нужно его установить у себя, обновить и отдать мне.
Пишите кто возьмется и за сколько, сделать нужно сегодня.
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