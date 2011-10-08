Обновить версию движка websitebaker сайта

Добрый день.

Есть сайт на движке Website Baker, подробнее про движок здесь http://www.websitebaker2.org/

Нужно его обновить до последней версии на данный момент.

Сайт дам в архиве, файлы + sql. Нужно его установить у себя, обновить и отдать мне.

Пишите кто возьмется и за сколько, сделать нужно сегодня.