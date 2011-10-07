Дизайн есть. Нужна верстка и натяжка на подходящий движок! Должна быть возможность подачи объяввлений простыми людьми, смс биллинг, возможность писать статьи и публикации. Возможны элементы на аяксе. Должен быть расширеный удобный поиск. Движок нужен такой ...
Заменить шапку. CMS CS-Cart
Обновить шапку на сайте созданном на CMS CS-Cart. Верстка есть.
Заявки фрилансеров
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