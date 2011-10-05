Здравствуйте. Требуется 2 удаленных веб программиста, обязательно, имеющие опыт работ с 1С Битрикс по соответствующим версиям, на проекты по: 1)Интеграция корпоративного сайта; 2)Интеграция интернет магазина ...
Предотвратить появление спама на Vbulletin
Периодически регают бота и от его имени в разных разделах форума оставляют спам.
Можно ли поставить какой то модуль, капчу или еще что, чтобы этого избежать?
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