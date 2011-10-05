Предотвратить появление спама на Vbulletin

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Периодически регают бота и от его имени в разных разделах форума оставляют спам.

Можно ли поставить какой то модуль, капчу или еще что, чтобы этого избежать?

14 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров