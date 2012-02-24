Добавление объектов в каталог по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок217 просмотров

Необходимо добавление на сайт объектов по недвижимости. (www.pr***emium-bg.ru)

источники - эл.письма, сайты партнеров. Картинки, описание.

На регулярной основе. Около 10-15 в неделю (+ - )

Цена за объект. Сроки сразу ставьте - чтобы можно было выбрать

14 лет назад
Pepita
Полина 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранные исполнители

maryska2010
Мария 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$40
7 дней
yuliamuska
Юлия 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$3
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

maryska2010
Мария 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
yuliamuska
Юлия 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад