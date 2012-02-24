Задача: Создание промо-сайта для готовой информационной системы на базе системы контент-менеджемнта OpenCMS. В наличии имеются сверстанные HTML-страницы (+CSS) промо-сайта. Весь код соответствует требованиям по поддерживаемым браузерам. Работы будут оформлены ...
Добавление объектов в каталог по недвижимости
Необходимо добавление на сайт объектов по недвижимости. (www.pr***emium-bg.ru)
источники - эл.письма, сайты партнеров. Картинки, описание.
На регулярной основе. Около 10-15 в неделю (+ - )
Цена за объект. Сроки сразу ставьте - чтобы можно было выбрать
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