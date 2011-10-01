Доработать архив в друпале

http://nashedelo.com.ua/new/all-journal/molochnoe-delo

У архива четыре основных раздела (мясное, молочное, хлебопекарское, каталоги). Дальше каждый из разделов имеет разделение по годам и каждый год по месяцам(либо вместо месяцев будет отображаться номер журнала так как в месяц выпускается только один журнал). Вид как показано на картинке. Вверху года, под ними месяца. Активным выделено выбранный год, выбранный месяц и в левой менюшке активен раздел к которому это все относится.

Предлагайте свои условия.. сколько по деньгам и по срокам.