Консультативная помощь по настройке движка wp

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок123 просмотра

Интересует создание профилей пользователей, регистрации и чтобы это все функционировало без входа в админ-панель. На Wordpress. Надо только поговорить со знающим человеком, чтобы подсказал или подправил че да как.

WordPress
14 лет назад
Alfredo
Фредо 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров