Необходимо к уже работающему сайту агентства недвижимости прикрутить каталог квартир с возможностью добавления квартиры прямо с сайта, пример можно посмотреть тут http://sday-kvartiru.com/объявления/добавить
Консультативная помощь по настройке движка wp
Интересует создание профилей пользователей, регистрации и чтобы это все функционировало без входа в админ-панель. На Wordpress. Надо только поговорить со знающим человеком, чтобы подсказал или подправил че да как.
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