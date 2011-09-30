Изготовить коммерческую админпанель wordpress

Требуется изготовить удобную админпанель для темы Wordpress с множеством настроек. Должна быть возможность генерирования кода shortcode при размещении статьи. С помощью shortcode должна быть возможность размещения формы обратной связи, различных кнопочек, выпадающих меню (tabs, toggles), должен быть слайдер и многое другое. Одним словом, требуется изготовить панель для коммерческой темы wordpress. Панель должна быть англоязычная.

В своей заявке обязательно указывайте цену и примерные сроки изготовления. В личку просьба не писать.

С уважением,

Вячеслав