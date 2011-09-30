Изготовить коммерческую админпанель wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок130 просмотров

Требуется изготовить удобную админпанель для темы Wordpress с множеством настроек. Должна быть возможность генерирования кода shortcode при размещении статьи. С помощью shortcode должна быть возможность размещения формы обратной связи, различных кнопочек, выпадающих меню (tabs, toggles), должен быть слайдер и многое другое. Одним словом, требуется изготовить панель для коммерческой темы wordpress. Панель должна быть англоязычная.

В своей заявке обязательно указывайте цену и примерные сроки изготовления. В личку просьба не писать.

С уважением,

Вячеслав

WordPress
14 лет назад
avtosalons
Вячеслав 
40 лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров