Перевести БД сайта с WP на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки169 просмотров

Ищу специалиста по WP и Joomla, человек должен знать и тот, и тот движки одновременно на отличном уровне.

Работы в принципе много, первое задание:

Переделать сайт с WP на Joomla (шаблон, дизайн, сам сайт, материал на сайте).

ICQ 13328один4

JoomlaWordPress
14 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

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