Перевести БД сайта с WP на Joomla

Ищу специалиста по WP и Joomla, человек должен знать и тот, и тот движки одновременно на отличном уровне.

Работы в принципе много, первое задание:

Переделать сайт с WP на Joomla (шаблон, дизайн, сам сайт, материал на сайте).

ICQ 13328один4