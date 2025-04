Исправить ошибку в Virtuemart

Какая-то проблема с настройками заказа и оплаты в виртумарте. При нажатии на "подтвердить заказ" появляется ошибка:

Ошибка: Неудача при проведении платежа. Technical Note: The required transaction key is empty! The payment method settings must be reviewed.

Ошибка: Неудача при проведении платежа (ps_authorize)

Нужно исправить эту ошибку. Для знающего займет две минуты. Цена от вас.

icq3567468

skype:kirill_tse