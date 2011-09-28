Исправить ошибку в Virtuemart

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Какая-то проблема с настройками заказа и оплаты в виртумарте. При нажатии на "подтвердить заказ" появляется ошибка:

Ошибка: Неудача при проведении платежа. Technical Note: The required transaction key is empty! The payment method settings must be reviewed.

Ошибка: Неудача при проведении платежа (ps_authorize)

Нужно исправить эту ошибку. Для знающего займет две минуты. Цена от вас.

icq3567468

skype:kirill_tse

14 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров