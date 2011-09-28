Адаптировать шаблон Joomla под сайт компании.

Добрый день!

Проект только для Санкт-Петербурга и требует первичной встречи по определению ТЗ.

Необходимо перестроить шаблон Joomla-сайта под сайт компании, а именно:

- убрать лишние элементы (к примеру оставить только шапку с лого, движок сменяемых картинок и тектовое поле, убрав все остальное) и соотв. лишние страницы

- добавить, по необходимости, доп. функционал (всплывающие окна, возможно, изменить принцип работы галереи, подключить соц. сети)

- оптимизировать работу под основными браузерами

- интересует ТОЛЬКО создание макета, дизайн не требуется

Указывайте стоимость работы (или диапазон), исходя из того, что:

- сайт одностраничный (вся динамика - через изменение текстовых полей как отдельных фреймов без смены страниц или через всплывающие окна)

Пожалуйста, оставляйте ссылки на портфолио и указывайте Ваш опыт работы с Joomla, возможно, дальнейшее сотрудничество по профилю.

Если информации недостаточно - пишите, внесем уточнения.

Спасибо.