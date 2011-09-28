Тема под Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки178 просмотров

лимит по высоте, не больше 1200 пикселей, иначе будет скроллер.у нас всегда будет большой футер (блоки Latest Tweets, Get in touch, копирайт и кнопка back to top)

ещё будут меняться цветовая схема и патерны (как в первом примере, только в меньших кол-вах): 8 цветов и 8 патернов.

страница Pages

- Sliders (coin slider, accordion slider, nivo slider, without slider)

- About Us (блок About Us) (как тут http://themes.cmsmasters.net/?theme=clockstone-html, без правого сайдбара)

- Features (как в 1-м примере: shortcodes, typography, layouts)

- News (как в 1-м примере, без правого сайдбара)

страница Portfolio (1 column, 2 columns)

страница Blog (Blog With Sidebar, Full Widht Blog)

страница Contacts (как в 1-м примере: Google Map, Contact Form, без правого сайдбара)

HTMLWordPress
14 лет назад
stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров